В красном платье с обнаженным плечом: участница "Холостяка-11" в эффектном образе отпраздновала день рождения

В красном платье с обнаженным плечом: участница "Холостяка-11" в эффектном образе отпраздновала день рождения

Анна Гузеева в луке lady in red появилась на вечеринке.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Анна Гузеева, в этом месяце праздновала день рождения. В Instagram девушка показала свой праздничный образ, в котором устроила настоящий фотосет.

На снимках Аня предстала в эффектном образе lady in red. На ней было красное асимметричное платье с одним обнаженным плечом, которое придавало ее аутфиту пикантности.

Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva/

Наряд отлично сидел на фигуре девушки и подчеркивал ее тонкую талию.

Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva/

Гузеева волосы собрала в пучок и сделала насыщенный вечерний макияж с акцентом на глазах. В ушах у нее были лаконичные серьги с зелеными камушками, а на шее - изящное ожерелье с зеленым камнем. Украшения на руках и белый длинным маникюр завершил роскошный лук Анны.

Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva/

Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva/

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