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В красном платье с обнаженными плечами: Екатерина Бужинская продемонстрировала новый роскошный аутфит

В красном платье с обнаженными плечами: Екатерина Бужинская продемонстрировала новый роскошный аутфит

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
174
Время на прочтение
1 мин
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В красном платье с обнаженными плечами: Екатерина Бужинская продемонстрировала новый роскошный аутфит

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Артистка поделилась с подписчиками красивыми фотографиями.

Екатерина Бужинская продемонстрировала в Instagram свой новый роскошный образ.

На снимках артистка предстала в бархатном красном обтягивающем платье макси с обнаженными плечами и разрезом спереди.

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Аутфит Бужинская дополнила объемной прической с локонами, насыщенным макияжем и элегантными украшениями. В руках певица держала большой букет красных роз, который гармонично выглядел с ее нарядом.

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Напомним, Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан презентовали дуэтную песню о любви.

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Дата публикации
Просмотры
174
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