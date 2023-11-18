В красном платье с обнаженными плечами: Екатерина Бужинская продемонстрировала новый роскошный аутфит

Артистка поделилась с подписчиками красивыми фотографиями.
Екатерина Бужинская продемонстрировала в Instagram свой новый роскошный образ.
На снимках артистка предстала в бархатном красном обтягивающем платье макси с обнаженными плечами и разрезом спереди.
Аутфит Бужинская дополнила объемной прической с локонами, насыщенным макияжем и элегантными украшениями. В руках певица держала большой букет красных роз, который гармонично выглядел с ее нарядом.
Напомним, Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан презентовали дуэтную песню о любви.
Читайте также:
- В золотом платье с блестками: Екатерина Бужинская в роскошном луке похвасталась сексуальным декольте
- В белоснежном платье с декольте и перьями: Екатерина Бужинская в нежном образе снялась в фотосессии
- В жемчуге и синем платье с желтым принтом: Екатерина Бужинская в патриотическом луке прогулялась по Лондону