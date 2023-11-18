В красном платье с обнаженными плечами: Екатерина Бужинская продемонстрировала новый роскошный аутфит

Екатерина Бужинская продемонстрировала в Instagram свой новый роскошный образ.

На снимках артистка предстала в бархатном красном обтягивающем платье макси с обнаженными плечами и разрезом спереди.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Аутфит Бужинская дополнила объемной прической с локонами, насыщенным макияжем и элегантными украшениями. В руках певица держала большой букет красных роз, который гармонично выглядел с ее нарядом.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Напомним, Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан презентовали дуэтную песню о любви.

Читайте также: