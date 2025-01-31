В красном платье с обнаженными плечами: звезда "Беверли-Хиллз" Дженни Гарт продемонстрировала молодой вид на ивенте

52-летняя Дженни Гарт выглядела прекрасно на светском мероприятии.

Звезда телесериала 90-х "Беверли-Хиллз, 90210" Дженни Гарт посетила благотворительный концерт Американской кардиологической ассоциации Go Red for Women Red Dress Collection в Нью-Йорке.

На красной дорожке актриса появилась в красном платье с длинными рукавами, юбкой А-силуэта и с обнаженными плечами. Наряд она дополнила бежевыми лакированными босоножками на шпильках.

Дженни Гарт / Фото: Associated Press

Гарт сделала элегантную прическу с выпущенными спереди прядями, макияж с акцентом на глазах и красный маникюр и педикюр. В ушах у Дженни были лаконичные золотые серьги-кольца, а на руках – множество золотых колечков с камнями.

Гарт просто восхищает своим внешним видом: она имеет стройную фигуру и роскошный молодой вид.

Напомним, Дженни Гарт попала в объективы папарацци в Нью-Йорке в черном комбинезоне из денима.

Читайте также: