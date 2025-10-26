ТСН в социальных сетях

В красном платье с одним рукавом: Лора Дерн в ярком аутфите позировала на церемонии

58-летняя актриса в образе lady in red посетила светское мероприятие.

Алина Онопа
Лора Дерн

Лора Дерн / © Associated Press

Лора Дерн посетила церемонию вручения премии InStyle Imagemaker Awards в Лос-Анджелесе.

Лора Дерн / © Associated Press

Лора Дерн / © Associated Press

На мероприятии актриса появилась в ярком образе. На ней было элегантное красное асимметричное платье миди от бренда Emilia Wickstead из коллекции прет-а-порте осень-зима 2025. Наряд имел один длинный рукав и ткань с драпировкой от плеча и до кисти другой руки.

Лора Дерн / © Associated Press

Лора Дерн / © Associated Press

Аутфит Дерн дополнила красными остроносыми туфлями на шпильках. У нее была укладка с локонами, макияж с красной помадой и красный маникюр. Уши звезда украсила красивыми длинными серьгами с белыми и желтыми камнями и золотым кольцом с бриллиантами.

Лора Дерн / © Associated Press

Лора Дерн / © Associated Press

Напомним, Лора Дерн в романтическом образе от Saint Laurent появилась в Венеции.

