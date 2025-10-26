- Дата публикации
В красном платье с одним рукавом: Лора Дерн в ярком аутфите позировала на церемонии
58-летняя актриса в образе lady in red посетила светское мероприятие.
Лора Дерн посетила церемонию вручения премии InStyle Imagemaker Awards в Лос-Анджелесе.
На мероприятии актриса появилась в ярком образе. На ней было элегантное красное асимметричное платье миди от бренда Emilia Wickstead из коллекции прет-а-порте осень-зима 2025. Наряд имел один длинный рукав и ткань с драпировкой от плеча и до кисти другой руки.
Аутфит Дерн дополнила красными остроносыми туфлями на шпильках. У нее была укладка с локонами, макияж с красной помадой и красный маникюр. Уши звезда украсила красивыми длинными серьгами с белыми и желтыми камнями и золотым кольцом с бриллиантами.
Напомним, Лора Дерн в романтическом образе от Saint Laurent появилась в Венеции.