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- Шоу-бизнес
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В красном платье с огромным бантом сзади: Леа Сейду в эффектном образе Louis Vuitton сияла на церемонии
Французская актриса в образе lady in red привлекла внимание на светском мероприятии.
Леа Сейду посетила церемонию вручения наград Governors Awards в Лос-Анджелесе, где продемонстрировала эффектный аутфит.
Красавица появилась в красном платье, которое Louis Vuitton создал специально для нее. В нем звезда продемонстрировала свою стройную фигуру.
Платье имело широкую атласную полосу, обрамлявшую открытые плечи, и приталенную юбку, плавно расширявшуюся к низу. Сзади на платье был большой атласный бант, переходивший в длинный шлейф.
В ушах у нее были небольшие серьги. Сейду сделала волнистую укладку каре и макияж с акцентом на красной помаде.
Напомним, Леа Сейду в костюме с жилетом пришла на развлекательное шоу.