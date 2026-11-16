Леа Сейду / © Associated Press

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Леа Сейду посетила церемонию вручения наград Governors Awards в Лос-Анджелесе, где продемонстрировала эффектный аутфит.

Красавица появилась в красном платье, которое Louis Vuitton создал специально для нее. В нем звезда продемонстрировала свою стройную фигуру.

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Леа Сейду / © Associated Press

Платье имело широкую атласную полосу, обрамлявшую открытые плечи, и приталенную юбку, плавно расширявшуюся к низу. Сзади на платье был большой атласный бант, переходивший в длинный шлейф.

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Леа Сейду / © Associated Press

В ушах у нее были небольшие серьги. Сейду сделала волнистую укладку каре и макияж с акцентом на красной помаде.

Леа Сейду / © Associated Press

Напомним, Леа Сейду в костюме с жилетом пришла на развлекательное шоу.

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