В красном платье с откровенным декольте: похудевшая Тори Спеллинг появилась на церемонии

51-летняя звезда теле-сериала "Беверли-Хиллз, 90210" выглядела уставшей на мероприятии.
Тори Спеллинг посетила 10-ю ежегодную церемонию вручения наград The Stars, которая состоялась в The Beverly Hilton в Калифорнии. Звезда еще больше похудела и выглядела немного усталой.
На красной дорожке она предстала в экстравагантном красном платье миди с пышной юбкой от бренда VISHRUTI. Наряд был без бретелек и имел откровенное декольте.
Аутфит Спеллинг дополнила серебряными босоножками на шпильках. Она распустила волосы, сделала макияж с пышными ресницами, длинный острый маникюр темно-бордового оттенка, шею украсила золотой цепочкой с подвеской, а руки – золотыми браслетами и кольцами.
На своей странице в Instagram актриса опубликовала видео с события, на котором она выступила.
Напомним, ранее Тори Спеллинг попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе, когда шла на репетицию шоу "Танцы со звездами", в котором она участвует. На ней было два кроп-топа – один черный, другой – бордовый, и длинная свободная юбка.
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