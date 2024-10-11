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В красном платье с откровенным декольте: похудевшая Тори Спеллинг появилась на церемонии

В красном платье с откровенным декольте: похудевшая Тори Спеллинг появилась на церемонии

В красном платье с откровенным декольте: похудевшая Тори Спеллинг появилась на церемонии

Тори Спеллинг / Фото: Getty Images

51-летняя звезда теле-сериала "Беверли-Хиллз, 90210" выглядела уставшей на мероприятии.

Тори Спеллинг посетила 10-ю ежегодную церемонию вручения наград The ​​Stars, которая состоялась в The Beverly Hilton в Калифорнии. Звезда еще больше похудела и выглядела немного усталой.

На красной дорожке она предстала в экстравагантном красном платье миди с пышной юбкой от бренда VISHRUTI. Наряд был без бретелек и имел откровенное декольте.

Тори Спеллинг / © Getty Images
Тори Спеллинг / Фото: Getty Images

Аутфит Спеллинг дополнила серебряными босоножками на шпильках. Она распустила волосы, сделала макияж с пышными ресницами, длинный острый маникюр темно-бордового оттенка, шею украсила золотой цепочкой с подвеской, а руки – золотыми браслетами и кольцами.

На своей странице в Instagram актриса опубликовала видео с события, на котором она выступила.

Напомним, ранее Тори Спеллинг попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе, когда шла на репетицию шоу "Танцы со звездами", в котором она участвует. На ней было два кроп-топа – один черный, другой – бордовый, и длинная свободная юбка.

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