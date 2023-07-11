В красном платье с открытыми плечами: звезда фильма "Миссия невыполнима" продемонстрировала эффектный лук

Потом Клементьев сияла на красной дорожке в костюме от Armani Privé.

Клементьев посетила премьеру фильма "Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая", которая состоялась в Rose Theatre, в Нью-Йорке.

Пом Клементьев / Фото: Associated Press

Актриса продемонстрировала на мероприятии эффектный аутфит. На ней было красное платье макси интересного кроя спереди от Armani Privé с открытыми плечами.

Пом Клементьев / Фото: Associated Press

Образ Клементьев дополнил стильной белокурой прической и макияжем с акцентом на красной помаде. В ушах у нее были экстравагантные серьги, а на руках – серебряные кольца. Красный маникюр завершил лук Пом.

Пом Клементьев / Фото: Associated Press

Напомним, Пом Клементьев рассказала в интервью о съемках во франшизе "Миссия невыполнима" и работе с Томом Крузом.

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