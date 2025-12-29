ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
172
Время на прочтение
1 мин

В красном платье с пайетками и бантиками: Тина Кароль показалась в ярком образе

Певица вышла на сцену в эффектном аутфите.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Тина Кароль

Тина Кароль

Тина Кароль опубликовала в Instagram Stories фото своего нового яркого аутфита. Артистка предстала в красном платье с пайетками, милыми бантиками в зоне декольте и на тонких бретельках. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру звезды.

Тина Кароль

Тина Кароль

У нее была красивая прическа «Мальвинка», которую она называет «Мальтинкой», нежный мейкап и длинные серьги с камнями в ушах.

В этом эффектном образе Кароль вышла на сцену во время одного из концертов и исполнила чувственную песню «Ти відпусти».

Напомним, Тина Кароль в кроп-топе и с огромным красным бантом на голове снялась в милой фотосессии.

Дата публикации
Количество просмотров
172
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie