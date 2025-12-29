В красном платье с пайетками и бантиками: Тина Кароль показалась в ярком образе

Тина Кароль

Тина Кароль опубликовала в Instagram Stories фото своего нового яркого аутфита. Артистка предстала в красном платье с пайетками, милыми бантиками в зоне декольте и на тонких бретельках. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру звезды.

Тина Кароль

У нее была красивая прическа «Мальвинка», которую она называет «Мальтинкой», нежный мейкап и длинные серьги с камнями в ушах.

В этом эффектном образе Кароль вышла на сцену во время одного из концертов и исполнила чувственную песню «Ти відпусти».

