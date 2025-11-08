- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 67
- Время на прочтение
- 1 мин
В красном платье с пайетками и откровенным декольте: модель в эффектном образе привлекла внимание
27-летняя Ханна Палмер в образе lady in red вышла в свет.
Модель и звезда соцсетей Ханна Палмер попала в объективы папарацци по дороге на премьеру 5-го сезона сериала "Очень странные дела", которая состоялась в Китайском театре TCL в Лос-Анджелесе.
Девушка привлекла внимание своим эффектным аутфитом. На ней было вечернее красное полупрозрачное платье макси, расшитое пайетками и украшенное на бедре красными цветочными аппликациями.
Главный акцент в ее образе был на откровенном декольте, которое подчеркнуло ее пышный бюст.
Лук Палмер дополнила красными босоножками. Она сделала укладку с локонами и макияж с длинными ресницами и розовой помадой. Из украшений Ханна использовала бриллиантовый браслет.