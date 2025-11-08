В красном платье с пайетками и откровенным декольте: модель в эффектном образе привлекла внимание

Ханна Палмер / © Getty Images

Модель и звезда соцсетей Ханна Палмер попала в объективы папарацци по дороге на премьеру 5-го сезона сериала "Очень странные дела", которая состоялась в Китайском театре TCL в Лос-Анджелесе.

Девушка привлекла внимание своим эффектным аутфитом. На ней было вечернее красное полупрозрачное платье макси, расшитое пайетками и украшенное на бедре красными цветочными аппликациями.

Главный акцент в ее образе был на откровенном декольте, которое подчеркнуло ее пышный бюст.

Лук Палмер дополнила красными босоножками. Она сделала укладку с локонами и макияж с длинными ресницами и розовой помадой. Из украшений Ханна использовала бриллиантовый браслет.