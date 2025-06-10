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- Шоу-бизнес
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В красном платье с пайетками: Николь Шерзингер в роскошном образе получила награду Tony Awards
46-летняя бывшая звезда Pussycat Dolls стала лучшей актрисой театрально-музыкальной премии.
Николь Шерзингер посетила церемонию награждения театрально-музыкальной премии Tony Awards, которая прошла в Radio City Music Hall в Нью-Йорке. Ею отметили самые лучшие бродвейские постановки.
Николь получила свою первую награду Tony Awards в номинации "лучшая актриса" за выступление в мюзикле "Бульвар Сансет".
На красной дорожке она появилась в роскошном аутфите. Красавица была одета в вечернее красное платье макси, полностью расшитое пайетками, без бретелек и с разрезом на юбке от бренда Rodarte. Наряд идеально подчеркнул соблазнительные формы звезды.
На шее у Шерзингер был бордовый шифоновый шарф, который переходил в шлейф.
Аутфит она дополнила красивыми бриллиантовыми украшениями от Kwiat jewelry. Николь собрала волосы в гладкую высокую прическу, сделала насыщенный макияж с пышными ресницами, блестящими тенями и красной помадой, а также бежевый маникюр.
Напомним, Николь Шерзингер в стильных купальниках похвасталась стройной фигурой и соблазнительным бюстом.