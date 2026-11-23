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- Шоу-бизнес
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В красном платье с перьями и туфлях металлического цвета: Марион Котийяр в образе Chanel позировала на кинофестивале
Французская актриса продемонстрировала яркий аутфит от Модного дома Chanel из кутюрной коллекции весна-2026.
Марион Котийяр продемонстрировала эффектный образ на красной дорожке Международного кинофестиваля в Марракеше. Кстати, актриса возглавляет жюри кинофестиваля, который проходит с 20 по 28 ноября.
Марион была одета в красное твидовое платье-бюстье длины миди из кутюрной коллекции Chanel весна-2026, созданной креативным директором бренда Матье Блази. Наряд имел открытые плечи и был щедро украшен перьями черного, белого и серого цветов, что создавало интересный объемный эффект.
Аутфит Марион дополнила туфлями цвета металлик на каблуках. В ушах у нее были лаконичные серьги, а на руках — браслет и кольцо. Котияр сделала элегантную укладку с волнистыми локонами, спадающими на одно плечо, нежный макияж и темный маникюр.
Напомним, Марион Котийяр в черном тренче с цветными камнями от Chanel позировала на фотоколле в Париже.