В красном платье с пикантным декольте: Дженнифер Энистон вышла в свет в эффектном луке

55-летняя актриса, которая играет в сериале Apple TV+ телеведущую Алекс Леви, выглядела невероятно в бордовом платье с красным цветочным принтом и на тонких бретельках, когда прибыла в Paramount Studios в Лос-Анджелесе. Свой летний лук Энистон дополнила золотой цепочкой на шее с красным кулоном и золотыми серьгами-кольцами в ушах, сделала лаконичную укладку и легкий дневной макияж и обула темно-красные остроносые босоножки на каблуках.

Дженнифер Энистон / Фото: Getty Images

Дженнифер также дополнила лук несколькими золотыми браслетами на запястье, золотыми кольцами на пальцах и светлым маникюром и педикюром.

Напомним, сериал "Утреннее шоу" продлен на 4 сезон. Первая серия четвертого сезона предположительно выйдет в сентябре 2025 года.

Карен Питтман, Тиг Нотаро, Билли Крудап, Джон Хэмм, Марк Дюпласс, Дженнифер Энистон и Нестор Карбонелл прибывают на мероприятие Emmy FYC для "Утреннего шоу" Apple TV+ в Paramount Studios / Фото: Getty Images

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