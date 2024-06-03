В красном платье с пикантным декольте: Дженнифер Энистон вышла в свет в эффектном луке

Дженнифер Энистон вместе коллегами по проекту "Утреннее шоу" посетила мероприятие в Лос-Анджелесе.
55-летняя актриса, которая играет в сериале Apple TV+ телеведущую Алекс Леви, выглядела невероятно в бордовом платье с красным цветочным принтом и на тонких бретельках, когда прибыла в Paramount Studios в Лос-Анджелесе. Свой летний лук Энистон дополнила золотой цепочкой на шее с красным кулоном и золотыми серьгами-кольцами в ушах, сделала лаконичную укладку и легкий дневной макияж и обула темно-красные остроносые босоножки на каблуках.
Дженнифер также дополнила лук несколькими золотыми браслетами на запястье, золотыми кольцами на пальцах и светлым маникюром и педикюром.
Напомним, сериал "Утреннее шоу" продлен на 4 сезон. Первая серия четвертого сезона предположительно выйдет в сентябре 2025 года.
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