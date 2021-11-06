В красном платье с пикантным декольте: "Холостячка" Злата Огневич на церемонии роз

Певице очень идет красный цвет, поэтому она его выбрала для своего появления на финальной церемонии нового выпуска шоу.
Состоялся восьмой выпуск романтического реалити-шоу "Холостячка-2". Главная героиня проекта – певица Злата Огневич – во время церемонии роз продемонстрировала эффектный образ.
Перед мужчинами она предстала в асимметричном красном кружевном платье с одним рукавом-рюшем и одним рукавом-фонариком.
Наряд имел сексуальное декольте, которое точно не осталось без внимания мужчин.
Платье Злата сочетала со светлыми босоножками на шпильках. Волосы ей заплели в элегантную прическу, сделали макияж с красной помадой и украсили уши серьгами-гвоздиками. Бежевый маникюр завершил лук Огневич.
Напомним, в нынешнем выпуске артистка сходила на свидание с Андреем Задворным. С ним она побывала на лимане в Одесской области, где он ее нежно обмазал лечебными грязями. Одетая Злата была в розовый сплошной купальник.
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