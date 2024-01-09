В красном платье с пикантным декольте и воланами: эффектный образ новозеландской актрисы на премии

Новозеландская актриса Мелани Лински посетила церемонию вручения наград премии Emmy Awards 2024, которая состоялась в Лос-Анджелесе.

Перед фотокамерами она предстала в эффектном луке. На ней было красное платье от бренда Christian Siriano, сшитое для нее по заказу. Наряд напоминал длинный жакет с многоярусными воланами на подоле и имел пикантное декольте.

Мелани Линский / Фото: Associated Press

Свой аутфит Мелани дополнила черными замшевыми босоножками на высокой платформе и каблуках от Jimmy Choo, черным клатчем с блестками Tyler Ellis и красивыми украшениями Martin Katz.

Мелани Линский / Фото: Associated Press

Звезда сделала укладку с локонами и макияж с красной помадой.

Мелани Линский / Фото: Associated Press

Лински была номинирована на премию в номинации "Лучшая женская роль в драме" за игру в телесериале "Шершни" (Yellowjackets).

Мелани Линский / Фото: Associated Press

Напомним, а звезда сериала "Эйфория" Сторм Рид пришла на премию в красивом платье без бретелек, со шлейфом и пайетками от бренда Prada.

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