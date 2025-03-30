В красном платье с пикантным декольте: Тина Кароль продемонстрировала новый эффектный лук

Тина Король / © Instagram фан-группы Тины Кароль

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На фан-странице Тины Кароль в Instagram выложили новый снимок, на котором артистка продемонстрировала эффектный лук.

Тина примеряла интересное красное платье с пикантным декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд она скомбинировала с темными мюлями на шпильках.

Тина Король / © Instagram фан-группы Тины Кароль

У певицы была распущена прическа с черным ободком и выпущенными спереди прядями. А на лице не было макияжа.

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Напомним, ранее Тина Кароль позировала за кулисами в клетчатом жакете и без юбки. В этом аутфите она похвасталась стройными ногами .