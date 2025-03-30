- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 186
- Время на прочтение
- 1 мин
В красном платье с пикантным декольте: Тина Кароль продемонстрировала новый эффектный лук
Артистка сделала селфи в яркой обновке.
На фан-странице Тины Кароль в Instagram выложили новый снимок, на котором артистка продемонстрировала эффектный лук.
Тина примеряла интересное красное платье с пикантным декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд она скомбинировала с темными мюлями на шпильках.
У певицы была распущена прическа с черным ободком и выпущенными спереди прядями. А на лице не было макияжа.
Напомним, ранее Тина Кароль позировала за кулисами в клетчатом жакете и без юбки. В этом аутфите она похвасталась стройными ногами .