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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
186
Время на прочтение
1 мин

В красном платье с пикантным декольте: Тина Кароль продемонстрировала новый эффектный лук

Артистка сделала селфи в яркой обновке.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Тина Король

Тина Король / © Instagram фан-группы Тины Кароль

На фан-странице Тины Кароль в Instagram выложили новый снимок, на котором артистка продемонстрировала эффектный лук.

Тина примеряла интересное красное платье с пикантным декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд она скомбинировала с темными мюлями на шпильках.

Тина Король / © Instagram фан-группы Тины Кароль

Тина Король / © Instagram фан-группы Тины Кароль

У певицы была распущена прическа с черным ободком и выпущенными спереди прядями. А на лице не было макияжа.

Напомним, ранее Тина Кароль позировала за кулисами в клетчатом жакете и без юбки. В этом аутфите она похвасталась стройными ногами .

Дата публикации
Количество просмотров
186
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