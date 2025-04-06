В красном платье с пышным декольте: возлюбленная миллиардера Джеффа Безоса продемонстрировала эффектный образ на премии

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Реклама

Американский миллиардер Джефф Безос и его возлюбленная, 55-летняя Лорен Санчес , посетили церемонию вручения премии Breakthrough Prize («Прорыв») в Лос-Анджелесе.

На красной дорожке Лорен появилась в винтажном красном платье макси от John Galliano на тонких бретельках, с рюшей и пышным декольте. В этом платье когда-то выходила в свет Софи Лорен.

«Я надела маленький кусочек истории. Это платье от Джона Гальяно в 1994 году носила легендарная Софи Лорен — икона силы и вневременной красоты. Я горжусь тем, что подарила ему вторую жизнь в ночь, посвященную раздвижению границ и почитанию блеска», — рассказала Лорен в своем посте в Instagram.

Реклама

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Наряд Санчес скомбинировали с бежевыми лакированными остроносыми туфлями. В руке она держала интересный клатч в форме астронавта в скафандре, инкрустированном стразами, от амеркианского бренда Judith Leiber. Женщина выбрала для своего аутфита именно этот аксессуар, как намек на то, что совсем скоро, 14 апреля, она вместе с Кэти Перри и женским экипажем полетит в Космос на суборбитальном корабле New Shepard.

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

У Лорен была прическа с локонами, макияж с глянцевым блеском на губах, нюдовый маникюр, бриллиантовые серьги в ушах и бриллиантовое ожерелье с желтым каплевидным камнем-кулоном.

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Джефф был одет в черный смокинг, белую рубашку и черную бабочку.

Напомним, Лорен Санчес на вечеринку Vanity Fair Oscar надела белое платье Oscar de la Renta без бретелек с юбкой-русалкой, шлейфом и перьями на подоле.