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В красном платье с пышным декольте: возлюбленная миллиардера Джеффа Безоса продемонстрировала эффектный образ на премии
Лорен Санчес в винтажном наряде от John Galliano вышла на красную дорожку вместе с мужем.
Американский миллиардер Джефф Безос и его возлюбленная, 55-летняя Лорен Санчес , посетили церемонию вручения премии Breakthrough Prize («Прорыв») в Лос-Анджелесе.
На красной дорожке Лорен появилась в винтажном красном платье макси от John Galliano на тонких бретельках, с рюшей и пышным декольте. В этом платье когда-то выходила в свет Софи Лорен.
«Я надела маленький кусочек истории. Это платье от Джона Гальяно в 1994 году носила легендарная Софи Лорен — икона силы и вневременной красоты. Я горжусь тем, что подарила ему вторую жизнь в ночь, посвященную раздвижению границ и почитанию блеска», — рассказала Лорен в своем посте в Instagram.
Наряд Санчес скомбинировали с бежевыми лакированными остроносыми туфлями. В руке она держала интересный клатч в форме астронавта в скафандре, инкрустированном стразами, от амеркианского бренда Judith Leiber. Женщина выбрала для своего аутфита именно этот аксессуар, как намек на то, что совсем скоро, 14 апреля, она вместе с Кэти Перри и женским экипажем полетит в Космос на суборбитальном корабле New Shepard.
У Лорен была прическа с локонами, макияж с глянцевым блеском на губах, нюдовый маникюр, бриллиантовые серьги в ушах и бриллиантовое ожерелье с желтым каплевидным камнем-кулоном.
Джефф был одет в черный смокинг, белую рубашку и черную бабочку.
Напомним, Лорен Санчес на вечеринку Vanity Fair Oscar надела белое платье Oscar de la Renta без бретелек с юбкой-русалкой, шлейфом и перьями на подоле.