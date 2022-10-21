В красном платье с разрезом до бедра: американская актриса в образе lady in red позировала на мероприятии

38-летняя Обри Плаза вышла в свет в эффектном наряде от Stella McCartney.

Обри Плаза посетила премьеру 2-го сезона сериала HBO "Белый лотос", в котором снялась. Событие прошло в Goya Studios в Лос-Анджелесе.

Актриса появилась на мероприятии в эффектном образе. На ней было откровенное асимметричное красное платье от бренда Stella McCartney. Наряд имел вырезы на талии, спине и высокий разрез до бедра. Разрез позволил звезде демонстрировать свои стройные ноги.

Обри Плаза / Фото: Associated Press

Аутфит Обри дополнила красными замшевыми босоножками на шпильках.

Обри Плаза / Фото: Associated Press

Волосы она аккуратно уложила, сделала макияж с акцентом на красной помаде, уши украсила золотыми серьгами, а пальцы – золотыми кольцами. Красный маникюр и педикюр завершили лук Плазы.

Обри Плаза / Фото: Associated Press

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