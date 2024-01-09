В красном платье с разрезом до бедра: американская звезда реалити на премии в Лос-Анджелесе

Американская актриса, звезда реалити-шоу Selling Sunset – Кришел Стаус – стала гостьей церемонии вручения наград премии Emmy Awards 2024, состоявшейся в Peacock Theatre в Лос-Анджелесе.

Кришолл Стаус / Фото: Associated Press

Там она предстала в красном длинном платье на одно плечо от бренда Christian Siriano с драпировкой и высоким разрезом до бедра, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги. Наряд Кришелл дополнила босоножками цвета металлик на высокой платформе и каблуках.

Кришолл Стаус / Фото: Associated Press

Стаус сделала красивую прическу с локонами, насыщенный вечерний макияж, белый маникюр и розовый педикюр. На руке у нее был золотой браслет и кольцо с камнями.

Кришолл Стаус / Фото: Associated Press

Напомним, американская танцовщица Джулианна Гаф пришла на премию в черном платье макси от бренда Grace Ling с глубоким декольте вплоть до пупка и металлическим копьем под ключицами.

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