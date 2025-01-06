В красном платье с разрезом до бедра: Дакота Фэннинг в эффектном аутфите сияла на кинопремии

30-летняя актриса в красивом наряде от Dolce & Gabbana вышла на красную дорожку.

Дакота Фэннинг выбрала для своего появления на красной дорожке церемонии вручение наград "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе яркий образ.

Дакота Феннинг / Фото: Associated Press

Она сияла в красном вечернем платье от Dolce & Gabbana с драпировкой и высоким разрезом до бедра, через который продемонстрировала стройные ноги. Наряд Дакота скомбинировала с красными атласными босоножками на шпильках.

Дакота Феннинг / Фото: Associated Press

Фэнниг сделала прическу с локонами, макияж с красной помадой и черными стрелками, уши украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздями, а руки – браслетом и кольцом.

Дакота Феннинг / Фото: Associated Press

Напомним, Дакота Фэннинг выбрала платье цвета шампанского на красную дорожку.

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