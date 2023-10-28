В красном платье с разрезом до бедра: яркая Ева Лонгория на светском мероприятии в Лос-Анджелесе

Актриса и продюсер Ева Лонгория снова выбрала лук красного цвета для светского выхода.

Ева посетила гала-концерт Национальной латиноамериканской медиа-коалиции 2023 Impact Awards в Лос-Анджелесе.

48-летняя звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" выглядела восхитительно в ярко-красном платье-водолазке с длинными рукавами, декорированном пуговицами на одном плече и на бедре, а также с очень высоким разрезом снизу.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

К наряду Лонгория подобрала нюдовые босоножки на платформе и с прозрачной вставкой и на высоких каблуках, сделала темный маникюр и надела свое помолвочное и обручальное кольца. Волосы актрисы были собраны в гладкий низкий пучок, также она сделала очень насыщенный макияж глаз с пышными ресницами и подчеркнула губы блеском. В ушах у звезды сверкали серьги-гвоздики с бриллиантами.

Ее супруг Хосе Антонио Бастон также присутствовал на церемонии, но в объективы фотографов не попал.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Напомним, недавно Ева появилась на конференции Mipcom в Каннах в элегантном аутфите черного цвета.

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