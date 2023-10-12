Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В красном платье с разрезом и стильной сумкой Gucci: фэшн-блогерка на выставке в Лондоне

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
617
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В красном платье с разрезом и стильной сумкой Gucci: фэшн-блогерка на выставке в Лондоне

Леони Ханне / Фото: Getty Images

Леони Ханне в стильном луке вышла в свет.

Немецкая модная блогер, звезда стритстайла и инфлюэнсер – 35-летняя Леони Ханне – посетила в Soho House в Лондоне передвижную выставку Gucci Cosmos, которую спроектировала художница Эс Девлин.

Леони надела красное платье с разрезом, через который похвасталась стройными ногами. Наряд блогер скомбинировала с черными лакированными сапогами на каблуках и стильной сумкой с фирменной монограммой Gucci.

Леони Ханне / © Getty Images
Леони Ханне / Фото: Getty Images

Ганне сделала высокую прическу "гулька" и легкий макияж с длинными ресницами. В ушах у нее были золотистые серьги, а на руках – множество золотых браслетов, часы и кольцо с камнями. Перламутровый маникюр завершил лук инфлюэнсера.

Напомним, фэшн-выставку посетила также Сальма Хайек. Актриса появилась там в голубой кожанке и черной кожаной юбке-карандаше.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
617
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация