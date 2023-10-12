В красном платье с разрезом и стильной сумкой Gucci: фэшн-блогерка на выставке в Лондоне

Леони Ханне в стильном луке вышла в свет.

Немецкая модная блогер, звезда стритстайла и инфлюэнсер – 35-летняя Леони Ханне – посетила в Soho House в Лондоне передвижную выставку Gucci Cosmos, которую спроектировала художница Эс Девлин.

Леони надела красное платье с разрезом, через который похвасталась стройными ногами. Наряд блогер скомбинировала с черными лакированными сапогами на каблуках и стильной сумкой с фирменной монограммой Gucci.

Леони Ханне / Фото: Getty Images

Ганне сделала высокую прическу "гулька" и легкий макияж с длинными ресницами. В ушах у нее были золотистые серьги, а на руках – множество золотых браслетов, часы и кольцо с камнями. Перламутровый маникюр завершил лук инфлюэнсера.

Напомним, фэшн-выставку посетила также Сальма Хайек. Актриса появилась там в голубой кожанке и черной кожаной юбке-карандаше.

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