В красном платье с разрезом: красивая Ева Лонгория сияла на Каннском кинофестивале

Актриса в образе lady in red предстала перед фотокамерами на Лазурном побережье.

Ева Лонгория сияла сегодня на красной дорожке Каннского кинофестиваля в элегантном красном платье макси от бренда Tony Ward. Наряд был на тонких бретельках, имел шлейф, драпировку на животе и высокий разрез, украшенный пайетками и бисером.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

В этом платье Лонгория выглядела стройно и привлекательно – как спереди, так и сзади.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Аутфит актриса дополнила красными атласными босоножками на высокой платформе и шпильках.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Ева Лонгория сделала красивую укладку с локонами и макияж смоки-айс. В ушах у нее были оранжевые серьги-капли, а на руке – массивное кольцо. Классический красный маникюр завершил лук звезды.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Напомним, а вчера Ева вышла на красную дорожку в роскошном "голом" кутюрном платье со шлейфом от Elie Saab. Наряд были расшит бисером, пайетками и серебряной вышивкой.

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