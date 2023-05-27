В красном платье с разрезом: красивая Ева Лонгория сияла на Каннском кинофестивале

Актриса в образе lady in red предстала перед фотокамерами на Лазурном побережье.
Ева Лонгория сияла сегодня на красной дорожке Каннского кинофестиваля в элегантном красном платье макси от бренда Tony Ward. Наряд был на тонких бретельках, имел шлейф, драпировку на животе и высокий разрез, украшенный пайетками и бисером.
В этом платье Лонгория выглядела стройно и привлекательно – как спереди, так и сзади.
Аутфит актриса дополнила красными атласными босоножками на высокой платформе и шпильках.
Ева Лонгория сделала красивую укладку с локонами и макияж смоки-айс. В ушах у нее были оранжевые серьги-капли, а на руке – массивное кольцо. Классический красный маникюр завершил лук звезды.
Напомним, а вчера Ева вышла на красную дорожку в роскошном "голом" кутюрном платье со шлейфом от Elie Saab. Наряд были расшит бисером, пайетками и серебряной вышивкой.
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