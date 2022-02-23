В красном платье с разрезом: Наталья Могилевская соблазнительно станцевала на камеру

В красном платье с разрезом: Наталья Могилевская соблазнительно станцевала на камеру

Певица в эффектном луке пригласила поклонников на свой концерт.

Наталья Могилевская опубликовала в Instagram видео, на котором пригласила поклонников на свой концерт к 8 Марта. Певица попросила женщин приходить в платьях, ведь это красиво и женственно.

Она предстала в эффектном образе: в красном платье по фигуре длины миди с разрезом и в черных мюли на шпильках. Наталья соблазнительно станцевала на камеру, демонстрируя стройную фигуру.

Свой образ Могилевская дополнила укладкой, макияжем смоки-айс и красным маникюром.

"Приходите на концерт Могилевской в платьях! В джинсах и в кроссовках тоже можно, но в платьях жду особенно! Впереди 8 Марта, весна! Хочется платьев и ярких красок", - написала артистка.

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