В красном платье с разрезом: звезда сериала "Тед Лассо" на кинофестивале в Лондоне

В красном платье с разрезом: звезда сериала "Тед Лассо" на кинофестивале в Лондоне

Знаменитость решила надеть красный наряд на красную дорожку.

47-летняя актриса Ханна Уэддингем, сыгравшая в сериале "Тед Лассо" одну из главных ролей, появилась на красной дорожке во время Лондонского кинофестиваля BFI 2021. Звезда посетила премьеру третьего сезона сериала "Наследники".

На красную дорожку Ханна вышла в красном платье миди от бренда De La Vali. Наряд был полностью расшит пайетками, имел высокую горловину и длинные рукава, которые актриса подвернула. Также его украшением стал высокий разрез, демонстрирующий стройные ноги звезды.

Ханна Уэддингем / Associated Press

Дополнили этот образ красные туфли от Christian Louboutin и небольшой клатч.

Ханна Уэддингем / Associated Press

Кстати, недавно актриса сама получила награду. В прошлом месяце ей вручили "Эмми" за роль Ребекки в сериале Apple TV + "Тед Лассо". Она стала "Лучшей актрисой второго плана".

Ханна Уэддингем / Associated Press

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