В красном платье с дерзким разрезом: Кайли Дженнер блистала на дорожке

Сестры семейства Кардашьян-Дженнер в неполном составе посетили на днях Бал Института костюма в Нью-Йорке.
25-летняя Кайли Дженнер приехала в Метрополитен-музей в ярком красном платье от Jean Paul Gaultier. И заметно выделялась из числа других звездных гостей, которые пришли отдать дань уважения Карла Лагерфельда в черно-белых аутфитах.
Платье с одним рукавом, дерзким разрезом до бедра и голубой подкладкой и шлейфом Кайли сочетала с красными сатиновыми туфлями на шпильке, скромными серьгами с камнями в ушах, дополнила образ вечерней прической и макияжем в теплых оттенках.
На дорожке кроме Кайли блистала ее сводная сестра Ким Кардашьян. Она пришла на Met Gala в образе от бренда Schiaparelli. Платье полностью состояло из жемчуга, а корсет был пудрово-розовый и создавал иллюзию обнаженного тела.
Также Кендалл Дженнер посетила светское мероприятие, появившись перед камерами в черном боди, расшитом пайетками, с серебристым воротником от Marc Jacobs с длинной накидкой и в сочетании с черными ботинками на шнуровке и высокой платформе.
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