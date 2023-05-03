В красном платье с дерзким разрезом: Кайли Дженнер блистала на дорожке

25-летняя Кайли Дженнер приехала в Метрополитен-музей в ярком красном платье от Jean Paul Gaultier. И заметно выделялась из числа других звездных гостей, которые пришли отдать дань уважения Карла Лагерфельда в черно-белых аутфитах.

Кайли Дженнер / Фото: Associated Press

Платье с одним рукавом, дерзким разрезом до бедра и голубой подкладкой и шлейфом Кайли сочетала с красными сатиновыми туфлями на шпильке, скромными серьгами с камнями в ушах, дополнила образ вечерней прической и макияжем в теплых оттенках.

На дорожке кроме Кайли блистала ее сводная сестра Ким Кардашьян. Она пришла на Met Gala в образе от бренда Schiaparelli. Платье полностью состояло из жемчуга, а корсет был пудрово-розовый и создавал иллюзию обнаженного тела.

Кайли Дженнер / Фото: Associated Press

Также Кендалл Дженнер посетила светское мероприятие, появившись перед камерами в черном боди, расшитом пайетками, с серебристым воротником от Marc Jacobs с длинной накидкой и в сочетании с черными ботинками на шнуровке и высокой платформе.

Кайли Дженнер / Фото: Associated Press

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