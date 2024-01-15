В красном платье с розами и в бриллиантах: Марго Робби в эффектном образе сияла на премии

Марго Робби посетила церемонию вручения наград Critics Choice Awards 2024 в Санта-Монике.

Для выхода на красную дорожку актриса выбрала элегантное красное платье с драпировкой от Balmain, которое для нее изготовили по заказу. Наряд имел шлейф, обнаженные плечи и был украшен красными розами.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Аутфит она дополнила бриллиантовыми серьгами от Lorraine Schwartz, элегантной прической и нежным макияжем.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Марго Робби / Фото: Associated Press

Перед фотокамерами Марго позировала также со своим мужем, продюсером Томом Акерли.

Марго Робби и Том Акерли / Фото: Associated Press

На сцену Робби вышла с режиссером фильма "Барби" Гретой Гервиг. Они получили награду за лучшую комедию. Всего фильм "Барби" получил 6 наград.

Грета Гервиг и Марго Робби / Фото: Associated Press

Напомним, Марго Робби повторила давний образ Клаудии Шиффер. На премию AFI Awards в Беверли-Хиллз она появилась в винтажном наряде из коллекции Ready To Wear весна-лето 1995 бренда Chanel.

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