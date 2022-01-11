В красном платье с рукавами клеш: участница "Холостяка-11" продемонстрировала эффектный образ

В красном платье с рукавами клеш: участница "Холостяка-11" продемонстрировала эффектный образ

Александра Миколюк снялась в гламурной фотосессии.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Александра Миколюк – опубликовала в Instagram снимки из нового гламурного фотосета.

Перед объективом фотокамеры девушка предстала в обтягивающем красном платье с длинными рукавами клеш, которое прекрасно сидело на ее сексуальной фигуре.

Александра Миколюк/Instagram

Аутфит Саша дополнила кожаными короткими перчатками и длинной серебристой моносерьгой.

Волосы она собрала в хвост с прикорневым объемом и сделала насыщенный макияж с акцентом на красной помаде. Получилось роскошно.

Александра Миколюк/Instagram

Читайте также: