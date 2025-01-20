В красном платье с рюшами: актриса Аманда Сейфрид надела наряд от Valentino

В Саудовской Аравии состоялось гламурное светское мероприятие - вручение премии Joy Awards 2025, гостями которого стало множество известных личностей. Среди иностранных гостей была замечена актриса Аманда Сейфрид.

Она выбрала для мероприятие ярко-красное длинное платеь с рукавами от Модного дома Valentino. Этот наряд является частью коллекции весна-лето 2025, которая стал дебютной для модельера Алессандро Микеле, которого назначили креативным директором этого бренда.

Платье было выполнено из нежного шифона, имело множество рюшей на юбке и замысловатую аппликацию на груди, а также плиссировку. На талии платье украшал широкий черный пояс с бантом.

Аманда Сейфрид / Фото: Getty Images

Также гостями церемонии в этой арабской стране стали певица Кристина Агилера и актер Мэттью Макконахи с женой Камилой Алвес.

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