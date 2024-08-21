В красном платье с рюшами: Екатерина Бужинская похвасталась кокетливым луком

Екатерина Бужинская продемонстрировала в Instagramе свой новый эффектный аутфит.

На этот раз певица предстала в кокетливом асимметричном красном платье с рюшами и завязками-бантами на плечах.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Наряд звезда скомбинировала с красными мюлями на каблуках. Екатерина распустила волосы, надела на лицо черные солнцезащитные очки и завершила лук элегантными украшениями.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

В этом образе Бужинская станцевала на камеру.

"Настроение романсеро", – подписала артистка пост, намекая на название своего хита.

Напомним, Екатерина Бужинская отпраздновала свой день рождения в роскошном белом платье-бюстье с большим цветком из ткани.

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