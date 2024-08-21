В красном платье с рюшами: Екатерина Бужинская похвасталась кокетливым луком

У певицы прекрасное чувство стиля.
Екатерина Бужинская продемонстрировала в Instagramе свой новый эффектный аутфит.
На этот раз певица предстала в кокетливом асимметричном красном платье с рюшами и завязками-бантами на плечах.
Наряд звезда скомбинировала с красными мюлями на каблуках. Екатерина распустила волосы, надела на лицо черные солнцезащитные очки и завершила лук элегантными украшениями.
В этом образе Бужинская станцевала на камеру.
"Настроение романсеро", – подписала артистка пост, намекая на название своего хита.
Напомним, Екатерина Бужинская отпраздновала свой день рождения в роскошном белом платье-бюстье с большим цветком из ткани.
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