В красном платье с сексуальным декольте: Екатерина Бужинская продемонстрировала роскошный образ

Екатерина Бужинская опубликовала в Instagram фотографии, на которых продемонстрировала новый роскошный образ.

Артистка позировала перед фотокамерой в красивом красном платье, которое идеально подчеркнуло ее стройную фигуру.

Екатерина Бужинская / Фото: пресс-служба Катерины Бужинской

Наряд имел соблазнительное сексуальное декольте и разрез спереди.

Свой аутфит Екатерина дополнила бежевыми туфлями, объемной прической с локонами и макияжем с акцентом на глазах. На шее у нее было колье с камнями.

Екатерина Бужинская / Фото: пресс-служба Катерины Бужинской

Бужинская показала в Instagram Stories еще один эффектный лук в красно-черном наряде с пышным декольте.

Екатерина Бужинская / Фото: пресс-служба Катерины Бужинской

Напомним, Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан выступают с концертами по украинским городам в рамках своего благотворительного тура "Воля".

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