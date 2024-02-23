В красном платье с сексуальным декольте: Екатерина Бужинская продемонстрировала роскошный образ

Народная артистка Украины показалась в новом эффектном наряде.
Екатерина Бужинская опубликовала в Instagram фотографии, на которых продемонстрировала новый роскошный образ.
Артистка позировала перед фотокамерой в красивом красном платье, которое идеально подчеркнуло ее стройную фигуру.
Наряд имел соблазнительное сексуальное декольте и разрез спереди.
Свой аутфит Екатерина дополнила бежевыми туфлями, объемной прической с локонами и макияжем с акцентом на глазах. На шее у нее было колье с камнями.
Бужинская показала в Instagram Stories еще один эффектный лук в красно-черном наряде с пышным декольте.
Напомним, Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан выступают с концертами по украинским городам в рамках своего благотворительного тура "Воля".
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