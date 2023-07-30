В красном платье с сексуальным декольте и разрезом: Екатерина Бужинская заинтриговала поклонников

Артистка вместе с творческим коллегой готовит музыкальный подарок для фолловеров.
Екатерина Бужинская опубликовала в Instagram видео, на котором она предстала со своим творческим коллегой Михаилом Грицканом. На видео играет отрывок из их новой песни. Поклонники артистов заинтригованы – они с нетерпением ждут новинки от кумиров.
"Скоро порадуем вас музыкальной новинкой", — подписала певица видео.
Бужинская продемонстрировала эффектный образ в красном обтягивающем платье миди с сексуальным декольте и разрезом. Наряд имел бежевую вставку, украшенную стразами.
Аутфит певица дополнила черными туфлями с перфорацией и на шпильках и трендовым аксессуаром – черным цветком-чокером. Красивая прическа с локонами и макияж с красной помадой завершили роскошный образ Екатерины.
Напомним, Екатерина Бужинская снялась в фотосессии в черном платье-бюстье с разрезом до бедра, которое идеально подчеркнуло ее сексуальную фигуру, соблазнительное декольте и стройные ноги.
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