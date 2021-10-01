В красном платье с сексуальным декольте: романтический образ "Холостячки" Златы Огневич на церемонии роз

Певица продемонстрировала волшебный образ lady in red.

На церемонии роз третьего выпуска шоу "Холостячка" его главная героиня — Злата Огневич, появилась в романтическом аутфите. Она подчеркнула стройную фигуру красным платьем длины миди со шнуровкой на спине и с акцентом на сексуальной бюсте.

Злата Огневич/Служебные

Злата Огневич/Служебные

Наряд был украшен камнями на декольте и бретельках. На талии была брошь с камнями.

Злата Огневич/Служебные

Злата Огневич/Служебные

Злата Огневич/Служебные

Платье она скомбинировала с босоножками на шпильках.

Очаровательный образ артистки дополнила прическа с локонами и красивый макияж. В одном ухе была роскошная серьга в виде сердца с бахромой из камней.

Злата Огневич/Служебные

Напомним, в прошлом эфире на церемонии роз Злата продемонстрировала стильный лук в черных велосипедках и черном удлиненном пиджаке, украшенном крупными красными розами с блестящими стразами. Талию певица подчеркнула черным поясом.

Злата Огневич/Скрин видео

Злата Огневич/Скрин видео

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