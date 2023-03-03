В красном платье с сексуальным декольте: Тина Кароль в эффектном образе посетила музыкальную премию в Калифорнии

Тина Кароль опубликовала в Instagram фото и видео с музыкальной церемонии Billboard Women in Music Awards, состоявшейся в Инглвуде, Калифорния. Это ежегодное событие, которое чествует влиятельных женщин в музыкальной индустрии.

Перед фотокамерами певица предстала в эффектном образе. На ней было красное блестящее платье по фигуре на тонких бретельках, которое имело сексуальное декольте и разрез сзади. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру Тины.

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Аутфит Кароль дополнила босоножками на шпильках, красивой прической с локонами и макияжем с акцентом на красной помаде.

"Спасибо всем прекрасным людям, которых встретила, которые верят и чьи сердца бьются в унисон с Украиной", — написала в посте артистка.

Напомним, церемонию Billboard Women in Music Awards посетила также Хайди Клум, которая сиявла там в желтом платье без бретелей от бренда Miss Sohee, расшитом розовыми цветочными аппликациями и камнями, с откровенным декольте.

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