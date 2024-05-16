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В красном платье с сексуальным декольте: турецкая актриса в эффектном аутфите предстала на кинофестивале в Каннах

В красном платье с сексуальным декольте: турецкая актриса в эффектном аутфите предстала на кинофестивале в Каннах

В красном платье с сексуальным декольте: турецкая актриса в эффектном аутфите предстала на кинофестивале в Каннах

Ганде Эрчел / Фото: Getty Images

30-летняя Ханде Эрчел выглядела роскошно и стройно на красной дорожке.

Турецкая актриса Ханде Эрчел стала гостьей Каннского кинофестиваля.

На красной дорожке она появилась в эффектном аутфите. Девушка была одета в красивое красное платье-бюстье, которое прекрасно подчеркнуло ее сексуальную грудь. Низ наряда был похож на большой бант с разрезом спереди, сквозь который она демонстрировала стройные ноги.

Ганде Эрчел / © Getty Images
Ганде Эрчел / Фото: Getty Images

К платью Эрчел подобрала красные лакированные туфли на шпильках.

Ханде уложила волосы назад, сделала макияж с черными стрелками, молочный маникюр, уши украсила серьгами-цепочками, а шею – широкой цепочкой с фиолетовыми камнями, а на пальце было кольцо с массивным камнем.

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