В красном платье с сексуальным декольте: участница "Холостяка-11" продемонстрировала роскошный аутфит

В красном платье с сексуальным декольте: участница "Холостяка-11" продемонстрировала роскошный аутфит

Анна Гузеева вышла в свет в наряде с откровенным декольте.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Анна Гузеева – обожает красиво одеваться. Свои самые эффектные луки она старается запечатлеть и похвастаться ими перед фолловерами в Instagram.

Девушка примерила роскошное красное платье и устроила в нем фотосессию в одном из ресторанов Киева.

Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva

Анна предстала перед фотокамерой в длинном наряде с глубоким сексуальным декольте, который сразу же привлекает к себе внимание.

Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva

Осиную талию она подчеркнула широким черным поясом с золотым акцентом.

Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva

Волосы Гузеева собрала в прическу "конский хвост" и сделала насыщенный макияж глаз. В ушах у нее были длинные серьги в виде цветов. Нежно-розовый маникюр завершил роскошный аутфит Анны.

Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva

А другая участница шоу "Холостяк-11" – финалистка Юлия Бельченко "Зайка" - неожиданно вышла замуж за известного ведущего и показала снимки со свадьбы.

Читайте также: В платье цвета фуксии: участница "Холостяка-11" посетила готический собор в Испании

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку