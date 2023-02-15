Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В красном платье с сердечками и на высокой платформе: Пэрис Хилтон сходила на романтический ужин

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
340
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В красном платье с сердечками и на высокой платформе: Пэрис Хилтон сходила на романтический ужин

Пэрис Гилтон / Фото: Getty Images

Светская львица появилась на улицах Западного Голливуда в милом аутфите.

Пэрис Хилтон попала под прицел папарацци, когда шла на романтический ужин со своим мужем Картером Реумом в популярный в Западном Голливуде ресторан Craig's.

Светская львица в День святого Валентина надела тематическое платье – красное с изображением сердечек и волнистым подолом.

Пэрис Гилтон / © Getty Images
Пэрис Гилтон / Фото: Getty Images

Аутфит Пэрис дополнила бежевыми туфлями на высокой платформе с красными губами на носках. В руке она держала красный клатч в форме сердца с надписью Taken.

Знаменитость сделала красивую укладку, нежный макияж, украсила уши бриллиантовыми серьгами-гвоздями, а шею – ожерельем.

Напомним, на церемонии "Грэмми" Пэрис Хилтон сияла в обтягивающем блестящем платье от бренда Celine на тонких бретельках и с глубоким декольте.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
340
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация