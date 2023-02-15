В красном платье с сердечками и на высокой платформе: Пэрис Хилтон сходила на романтический ужин

Светская львица появилась на улицах Западного Голливуда в милом аутфите.
Пэрис Хилтон попала под прицел папарацци, когда шла на романтический ужин со своим мужем Картером Реумом в популярный в Западном Голливуде ресторан Craig's.
Светская львица в День святого Валентина надела тематическое платье – красное с изображением сердечек и волнистым подолом.
Аутфит Пэрис дополнила бежевыми туфлями на высокой платформе с красными губами на носках. В руке она держала красный клатч в форме сердца с надписью Taken.
Знаменитость сделала красивую укладку, нежный макияж, украсила уши бриллиантовыми серьгами-гвоздями, а шею – ожерельем.
Напомним, на церемонии "Грэмми" Пэрис Хилтон сияла в обтягивающем блестящем платье от бренда Celine на тонких бретельках и с глубоким декольте.
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