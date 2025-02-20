В красном платье с соблазнительным декольте: Дженна Дьюэнн в эффектном образе вышла в свет

44-летняя актриса, продюсер и танцовщица подобрала удачный наряд, который ей очень идет.

Дженна Дьюэнн попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе. Звездная красавица пришла на мероприятие в эффектном образе.

На ней было красное платье по фигуре длины макси с небольшим шлейфом. Наряд также имел обнаженные плечи, рукава с драпировкой и откровенное декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее соблазнительный бюст.

Дженна Дьюэнн / Фото: Getty Images

Аутфит Дженна дополнила прозрачными слингбэками, успинными стразами, на шпильках. У нее была красивая укладка с мягкими локонами, макияж с пышными ресницами, персиковыми румянами и красной помадой и французский маникюр. Уши Дьюэнн украсила длинными бриллиантовыми серьгами, а руки – кольцами.

Напомним, Дженна Дьюэнн посетила церемонию вручения наград InStyle Imagemaker Awards в стильном образе total black с пикантным акцентом. На ней были черные брюки-клеш и черный жакет с интересными пуговицами в форме флористических завитков.

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