В красном платье с соблазнительным декольте: участница "Холостяка-12" продемонстрировала на вечеринке сексуальный образ

Анастасия в образе lady in red пришла знакомиться с холостяком.

Продолжаем рассматривать образы участниц первого выпуска 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". Девушки знакомились с главным героем проекта – 32-летним бизнесменом Алексом Топольским.

Одной из самых эффектных была 28-летний нутрициолог Анастасия. Девушка предстала перед холостяком в сексуальном образе lady in red.

На ней было элегантное красное платье по фигуре со соблазнительным декольте, обнаженными плечами и высоким разрезом. Наряд прекрасно подчеркнул ее соблазнительную фигуру.

Платье Настя скомбинировала с лакированными туфлями на шпильках. Волосы она уложила в красивую прическу с локонами, сделала макияж с черными стрелками и украсила уши длинными серебряными серьгами.

Напомним, а фотомодель Екатерина пришла знакомиться с холостяком в откровенном черном бархатном платье макси. Наряд имел соблазнительное декольте и прозрачные кружевные вставки до бедер. Под платьем отсутствовало белье.

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