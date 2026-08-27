В красном платье с цветком на декольте: красивая Кэти Перри посетила VIP-показ своего концертного фильма

Кэти Перри / © Getty Images

Реклама

Кэти Перри появилась на сцене во время VIP-показа фильма «Кэти Перри: Тур жизни — Прямая трансляция из Парижа», который состоялся в кинотеатре AMC The Grove 14 в Лос-Анджелесе.

Для мероприятия певица выбрала эффектное красное макси-платье с открытыми плечами. Наряд имел драпировку по всей длине, которая красиво подчеркнула фигуру артистки.

Реклама

Кэти Перри / © Getty Images

Главным элементом образа стала большая 3D-роза из ткани на декольте. От нее отходил халтер на шею.

Реклама

Кэти Перри / © Getty Images

Кэти дополнила платье бордовыми лакированными босоножками на шпильках. Перри сделала прическу с локонами, макияж с черными стрелками и розовой помадой, а также красный маникюр и педикюр.

Напомним, Кэти Перри вновь надела яркий наряд, в котором впервые была 13 лет назад.

Новости партнеров