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- Шоу-бизнес
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В красном платье с цветком на декольте: красивая Кэти Перри посетила VIP-показ своего концертного фильма
Певица представила фильм о своем концертном туре и продемонстрировала яркий женственный образ.
Кэти Перри появилась на сцене во время VIP-показа фильма «Кэти Перри: Тур жизни — Прямая трансляция из Парижа», который состоялся в кинотеатре AMC The Grove 14 в Лос-Анджелесе.
Для мероприятия певица выбрала эффектное красное макси-платье с открытыми плечами. Наряд имел драпировку по всей длине, которая красиво подчеркнула фигуру артистки.
Главным элементом образа стала большая 3D-роза из ткани на декольте. От нее отходил халтер на шею.
Кэти дополнила платье бордовыми лакированными босоножками на шпильках. Перри сделала прическу с локонами, макияж с черными стрелками и розовой помадой, а также красный маникюр и педикюр.
Напомним, Кэти Перри вновь надела яркий наряд, в котором впервые была 13 лет назад.