В красном платье с узлом на талии: бывшая звезда Victoria’s Secret Карли Клосс вышла в свет

Платье было ярки и довольно необычным, поэтому она решила не утяжелять образ аксессуарами.

Модель и бывшая звезда бельевого бренда Victoria’s Secret Карли Клосс появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке. Она посетила ужин The Originals Dinner журнала W Magazine.

Своим визитом на вечеринку Кайли немного удивила, поскольку после рождения второго ребенка довольно редко выходит в свет. Но она уже вернула себе дородовую форму и выглядела роскошно.

На Клосс было длинное красное платье с рукавами и высокой горловиной. Спереди у наряда была драпировка и пояс, который она завязала на узел. Аутфит модель дополнила легким макияжем с розовыми румянами и черными сапогами.

Карли Клосс / Фото: Getty Images

Напомним, что также недавно звезду Victoria's Secret заметили в черном комбинезоне во время прогулки по Нью-Йорке. Тогда она сочетала наряд с небольшой сумкой и шлепанцами.

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