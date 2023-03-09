В красном платье с вырезами на животе: "Русалочка" Холли Бейли позировала в оригинальном наряде

Подобное однотонное платье уже ранее появлялось на красной дорожке, но немного в другом виде.

22-летняя актриса и певица Холли Бейли, которая совсем скоро появится в ремейке сказки Disney "Русалочка", посетила мероприятие Vanity Fair и TikTok Celebrate Vanities: A Night For Young Hollywood In Los Angeles.

Перед камерами молодая звезда появилась в красном платье Mônot с длинными рукавами и эффектными вырезами на животе, которое дополнила лаконичным макияжем, прической и красным маникюром.

Однако образ получился не очень удачным, поскольку ткань на груди девушки была узкой и немного было видно светлую полоску от купальника. Также длинными были и рукава платья, из-за чего морщились.

Холли Бейли / Фото: Getty Images

В подобном платье, но черного цвета, в прошлом году позировала на красной дорожке актриса и певица Талия Сторм. Девушка посетила тогда премьеру приквела "Игры престолов" – сериала "Дом Дракона".

Талия Сторм / Фото: Associated Press

Напомним, что бренд Mônot был основан дизайнером ливанского происхождения Эли Мизрахи. Наряды бренда запоминаются благодаря дерзким графическим вырезам и элегантным фасонам. В платьях от Mônot неоднократно появлялись Эльза Хоск, Жизель Бундхен и Тина Кунаки.

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