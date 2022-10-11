В красном платье с вырезами и бантами: звезда "Короны" Клэр Фой посетила Нью-Йоркский кинофестиваль

Она отдала предпочтение однотонному платью с лаконичным декором. Лук получился по-английски сдержанным.

38-летняя британская актриса Клэр Фой, которую многие поклонники сериала "Корона" полюбили из-за роли молодой королевы Елизаветы II, посетила кинофестиваль в Нью-Йорке. Знаменитость выбрала для мероприятия довольно милое платье красного цвета.

Наряд был длины миди, имел тонкие бретельки и вырезы по бокам, которые украшали небольшие банты.

Дополнили этот лаконичный образ красная помада, классические черные стрелки и темный маникюр. Волосы актрисы были вытянуты утюжком, а также она обула красные босоножки.

Клэр Фой / Фото: Associated Press

Кинофестиваль актриса посетила, поскольку там презентовали фильм "Говорят женщины", где она сыграла вместе с Фрэнсис Макдорманд и Руни Марой.

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