В красном платье с вырезами: Рейчел Макадамс посетила премьеру фильма в платье от Виктории Бекхэм

Звезда фильма "Дневник памяти" Рейчел Макадамс посетила премьеру фильма "Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет", которая состоялась в театре Westwood Regency Village в Лос-Анджелесе.

Для мероприятия знаменитость выбрала ярко-красное платье от британского бренда Victoria Beckham, представленного в круизной коллекции 2023.

У наряда была ассиметрияная юбка, длинные рукава с манжетами-рюшами и высокая горловина. особенностью этого платья стади вырезы и оборки. Лук звезда дополнила красными босоножками и парой сережек.

Рейчел Макадамс / Фото: Associated Press

Также Рейчел сделала высокую прическу с волнами и легкий макияж с нежно-розовой помадой.

Рейчел Макадамс / Фото: Associated Press

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