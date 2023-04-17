В красном платье с вырезами: Рейчел Макадамс посетила премьеру фильма в платье от Виктории Бекхэм

Актриса отдала предпочтению наряду из новой коллекции.
Звезда фильма "Дневник памяти" Рейчел Макадамс посетила премьеру фильма "Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет", которая состоялась в театре Westwood Regency Village в Лос-Анджелесе.
Для мероприятия знаменитость выбрала ярко-красное платье от британского бренда Victoria Beckham, представленного в круизной коллекции 2023.
У наряда была ассиметрияная юбка, длинные рукава с манжетами-рюшами и высокая горловина. особенностью этого платья стади вырезы и оборки. Лук звезда дополнила красными босоножками и парой сережек.
Также Рейчел сделала высокую прическу с волнами и легкий макияж с нежно-розовой помадой.
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