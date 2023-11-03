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В красном платье с вырезом на груди: София Вергара на светском мероприятии

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В красном платье с вырезом на груди: София Вергара на светском мероприятии

София Вергара / Фото: Getty Images

София Вергара стала гостьей выставки Frequency, организованной братом Сальмы Хайек в Christie's в Беверли-Хиллз.

На мероприятии актриса появилась одна, а вот в машине по пути на выставку ее сфотографировали с хирургом-ортопедом Джастином Салиманом.

51-летняя Вергара выглядела потрясающе в красном платье миди с пикантным вырезом на груди от Victoria Beckham, подчеркивающем ее формы, босоножках на платформе и каблуках оттенка металлик, а в руках держала голубую сумку от Chanel на ремешке-цепочке.

София распустила свои длинные блестящие волосы, сделала красивый макияж, подчеркнув глаза и немного губы, сделала светлый маникюр.

София Вергара / © Getty Images
София Вергара / Фото: Getty Images

Слухи о новом романе Вергары появились в начале октября, когда актрису сфотографировали на свидании в Беверли-Хиллз. Ранее актриса заявила, что развелась с мужем Джо Манганьелло, с которым была вместе семь лет. 

Отметим, выставку также посетила Сальма Хайек со своим супругом Франсуа-Анри Пино.

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино / © Getty Images
Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
240
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