В красном платье с вырезом на груди: София Вергара на светском мероприятии

На мероприятии актриса появилась одна, а вот в машине по пути на выставку ее сфотографировали с хирургом-ортопедом Джастином Салиманом.

51-летняя Вергара выглядела потрясающе в красном платье миди с пикантным вырезом на груди от Victoria Beckham, подчеркивающем ее формы, босоножках на платформе и каблуках оттенка металлик, а в руках держала голубую сумку от Chanel на ремешке-цепочке.

София распустила свои длинные блестящие волосы, сделала красивый макияж, подчеркнув глаза и немного губы, сделала светлый маникюр.

София Вергара / Фото: Getty Images

Слухи о новом романе Вергары появились в начале октября, когда актрису сфотографировали на свидании в Беверли-Хиллз. Ранее актриса заявила, что развелась с мужем Джо Манганьелло, с которым была вместе семь лет.

Отметим, выставку также посетила Сальма Хайек со своим супругом Франсуа-Анри Пино.

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино / Фото: Getty Images

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