В красном платье с вырезом на спине: дочь Майкла Джексона в ярком аутфите посетила фэшн-шоу

Пэрис Джексон / © Getty Images

Пэрис Джексон посетила показ бренда Stella McCartney, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Для своего появления на фэшн-шоу она выбрала яркий образ. На звезде было эффектное красное платье макси с длинными рукавами и вырезом на спине, который также обнажал ее бока.

Аутфит Пэрис дополнила черными ботильонами на экстремально высоких платформах и каблуках, а также бежево-коричневой кожаной сумочкой. Волосы Джексон собрала, выпустив спереди пряди, сделала нежный макияж, уши украсила длинными золотыми серьгами, а на руках были золотые кольца.

Напомним, Пэрис Джексон в черном кожаном платье с глубоким декольте и оперных перчатках посетила Венецианский кинофестиваль.