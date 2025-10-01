- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 184
- Время на прочтение
- 1 мин
В красном платье с вырезом на спине: дочь Майкла Джексона в ярком аутфите посетила фэшн-шоу
27-летняя актриса, певица и модель Пэрис Джексон выглядела красиво и стройно на Парижской неделе моды.
Пэрис Джексон посетила показ бренда Stella McCartney, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.
Для своего появления на фэшн-шоу она выбрала яркий образ. На звезде было эффектное красное платье макси с длинными рукавами и вырезом на спине, который также обнажал ее бока.
Аутфит Пэрис дополнила черными ботильонами на экстремально высоких платформах и каблуках, а также бежево-коричневой кожаной сумочкой. Волосы Джексон собрала, выпустив спереди пряди, сделала нежный макияж, уши украсила длинными золотыми серьгами, а на руках были золотые кольца.
Напомним, Пэрис Джексон в черном кожаном платье с глубоким декольте и оперных перчатках посетила Венецианский кинофестиваль.