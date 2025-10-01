ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
184
Время на прочтение
1 мин

В красном платье с вырезом на спине: дочь Майкла Джексона в ярком аутфите посетила фэшн-шоу

27-летняя актриса, певица и модель Пэрис Джексон выглядела красиво и стройно на Парижской неделе моды.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Пэрис Джексон

Пэрис Джексон / © Getty Images

Пэрис Джексон посетила показ бренда Stella McCartney, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Для своего появления на фэшн-шоу она выбрала яркий образ. На звезде было эффектное красное платье макси с длинными рукавами и вырезом на спине, который также обнажал ее бока.

Пэрис Джексон / © Getty Images

Пэрис Джексон / © Getty Images

Аутфит Пэрис дополнила черными ботильонами на экстремально высоких платформах и каблуках, а также бежево-коричневой кожаной сумочкой. Волосы Джексон собрала, выпустив спереди пряди, сделала нежный макияж, уши украсила длинными золотыми серьгами, а на руках были золотые кольца.

Напомним, Пэрис Джексон в черном кожаном платье с глубоким декольте и оперных перчатках посетила Венецианский кинофестиваль.

Дата публикации
Количество просмотров
184
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie