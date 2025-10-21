В красном платье с высоким разрезом: беременная модель Фрида Аасен продемонстрировала эффектный образ

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

30-летняя норвежская модель Фрида Аасен сейчас находится на 7-м месяце беременности, однако ведет активную светскую жизнь. Так, в своем Instagram она поделилась серией фото c Pink Ball («Розовый бал»), благотворительного мероприятия, посвященного искусству, моде, культуре и развитию местного сообщества и прошедшего в Британском музее в Лондоне.

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Для своего светского выхода модель выбрала красное атласное платье от Victoria Beckham с высоким разрезом и обнаженной спиной. Свой эффектный образ Фрида дополнила украшениями от Tiffany, нежным макияжем и маникюром в розовых оттенках.

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

На Балу модель сопровождал ее муж — миллионер и основатель судоходной империи Томми Чиабара.

Фрида Аасен с мужем Томми Чиабара / © Instagram Фриды Аасен

Напомним, Фрида Аасен — одна из самых успешных норвежский моделей. Ее карьера началась после того, как ее заметил модельный агент во время ее шопинга в торговом центре. Она стала сниматься для известных брендов и популярных глянцевых журналов. В 2017 и 2018 годах Фрида участвовала в показах Victoria’s Secret.

Ранее Фрида Аасен блистала на гала-вечере в Сен-Тропе на Лазурном берегу.