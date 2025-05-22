В красном платье с высоким разрезом: Изабель Гулар похвасталась стройными ногами на благотворительном балу

Изабель Гулар / © Associated Press

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Изабель Гулар посетила благотворительный бал amfAR Cinema Against AIDS, который традиционно прошел в рамках Каннского кинофестиваля в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc. Его целью является помощь организациям, борющимся со СПИДом.

Изабель Гулар / © Associated Press

Модель предстала перед фотокамерами в роскошном образе. На ней было красное платье макси без бретелек, с полуоткрытой спиной, драпировкой и небольшим шлейфом из кутюрной коллекции весна-лето 2025 бренда Zuhair Murad. Главный акцент в ее луке был на высоком разрезе, который позволил Гулар продемонстрировать свои стройные ноги.

Изабель Гулар / © Associated Press

Чтобы фотографы сделали красивые снимки, Изабель подбрасывала свою юбку вверх и вертелась.

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Изабель Гулар / © Associated Press

Аутфит модель дополнила босоножками цвета металлик на высоких шпильках и с ремешками. Она сделала красивую прическу, нежный макияж, нюдовый маникюр и завершила образ лаконичными серьгами-гвоздями и часами.

Изабель Гулар / © Associated Press

Напомним, Изабель Гулар на Каннском кинофестивале сияла в вечернем платье от Armani Privé из коллекции весна-лето 2018 и украшения от Chopard.