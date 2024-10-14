В красном платье с высоким разрезом: красивая Арабелла Чи посетила премьеру фильма ужасов "Улыбайся 2"

Модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – посетила специальный показ психологического фильма ужасов "Улыбайся 2", который состоялся в Лондоне. Это продолжение фильма "Улыбайся" от режиссера Паркера Финна.

На ивенте модель продемонстрировала эффектный образ. На ней было красное платье макси с халтером и американским проемом. Наряд имел обнаженную спину и высокий разрез спереди, позволивший модели продемонстрировать стройные ноги.

Аутфит Чи дополнила блестящими босоножками и небольшой золотистой сумочкой.

Арабелла сделала укладку с локонами, вечерний макияж и белый маникюр и педикюр. На шее у нее были золотые цепочки с подвесками с камнями, а на руках – золотые браслеты, часы и кольца.

О фильме:

Популярная и талантливая Скай Райли (Наоми Скотт) должна отправиться во всемирный гастрольный тур. Она шокирована тем, что на ее глазах произошло ужасное самоубийство. С тех пор вокруг Скай начинают происходить странные и жуткие события. Поп-диву это очень смущает. Выхода из ситуации и спасения она не видит. То, чего она опасается, начинает ее преследовать. Райли чувствует, как теряет контроль над своей жизнью. Ей срочно нужно прийти в сознание, иначе ее концерты могут быть сорваны.

В украинский прокат хоррор "Улыбайся 2" выйдет 17 октября.

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