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В красном платье с высоким разрезом: фаворитка "Холостяка-12" в эффектном образе появилась на церемонии роз

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
583
Время на прочтение
1 мин
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В красном платье с высоким разрезом: фаворитка "Холостяка-12" в эффектном образе появилась на церемонии роз

Екатерина Лозовицкая/Instagram

Екатерина Лозовицкая подчеркнула стройную фигуру красивым нарядом.

Состоялся второй выпуск 12-го сезона долгожданного реалити-шоу "Холостяк".

Одна из фавориток проекта – 24-летняя фотомодель Екатерина Лозовицкая – опубликовала в Instagram снимки своего эффектного образа с церемонии роз.

Екатерина Лозовицкая/Instagram / ©
Екатерина Лозовицкая/Instagram

Там девушка предстала в красном блестящем платье по фигуре на бретельках и с драпировкой. Наряд имел высокий разрез, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.

Екатерина Лозовицкая/Instagram / ©
Екатерина Лозовицкая/Instagram

Платье Катя скомбинировала с бежевыми лакированными туфлями на шпильках.

Екатерина Лозовицкая/Instagram / ©
Екатерина Лозовицкая/Instagram

Свой аутфит девушка дополнила высоким пучком, вечерним макияжем с черными стрелками и элегантными золотистыми серьгами. Екатерина выглядела роскошно.

Екатерина Лозовицкая/Instagram / ©
Екатерина Лозовицкая/Instagram

Напомним, на участницу 11-го сезона шоу "Холостяк" — бывшую порноактрису Адель Асанти напали в центре Львова из-за того, что она разговаривала на русском языке. Неизвестный мужчина обозвал ее и ударил ногой по ягодичным имплантам.

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Дата публикации
Просмотры
583
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