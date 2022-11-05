В красном платье с высоким разрезом: фаворитка "Холостяка-12" в эффектном образе появилась на церемонии роз

Екатерина Лозовицкая подчеркнула стройную фигуру красивым нарядом.
Состоялся второй выпуск 12-го сезона долгожданного реалити-шоу "Холостяк".
Одна из фавориток проекта – 24-летняя фотомодель Екатерина Лозовицкая – опубликовала в Instagram снимки своего эффектного образа с церемонии роз.
Там девушка предстала в красном блестящем платье по фигуре на бретельках и с драпировкой. Наряд имел высокий разрез, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.
Платье Катя скомбинировала с бежевыми лакированными туфлями на шпильках.
Свой аутфит девушка дополнила высоким пучком, вечерним макияжем с черными стрелками и элегантными золотистыми серьгами. Екатерина выглядела роскошно.
Напомним, на участницу 11-го сезона шоу "Холостяк" — бывшую порноактрису Адель Асанти напали в центре Львова из-за того, что она разговаривала на русском языке. Неизвестный мужчина обозвал ее и ударил ногой по ягодичным имплантам.
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