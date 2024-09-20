В красном платье со складками: красивая Скарлетт Йоханссон на премьере фильма

Актриса подчеркнула фигуру роскошным платьем. Этот образ был ей очень к лицу.
Голливудская звезда Скарлетт Йоханссон вышла на красную дорожку по случаю премьеры фильма "Трансформеры: Начало". Мероприятие состоялось в Лондоне в кинотеатре Cineworld Leicester Square.
Для своего появления перед фотокамерами Йоханссон выбрала роскошное длинное красное платье с множеством складок. Этот наряд был от бренда Saint Laurent. Мелкие складки повторялись также на спине платья и это выглядело очень эффектно.
У наряда были опущенные плечи и длинные сетчатые рукава. Образ она дополнила макияжем с красной помадой на губах, черными босоножками, лаконичной укладкой и набором украшений с камнями.
В оригинальной англоязычной версии этого анимационного фильма Скарлетт Йоханссон озвучила одного из персонажей - автобота Элиту. В Украине допремьерный показ анимационного экшена "Трансформеры: Начало", состоявшегося 18 сентября в кинотеатре "Планета Кино". В украинских кинотеатрах зрители не услышат голос Скарлетт, но героев для них озвучили: Тарас Цымбалюк, Елена Светлицкая и Фима Константиновский.
В широкий прокат фильм вышел 19 сентября. Новая часть истории расскажет о происхождении Кибертрона - родине автоботов и десептиконов. Анимационная картина продемонстрирует подлинное происхождение вечного противостояния между Оптимусом Праймом и Мегатроном.
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